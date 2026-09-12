مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: پایانه مخازن نفتی در بندر امام خمینی سرمایه‌گذاری ۲/۳۸ همت توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید، رویدادی که فصل نوینی را در توسعه زیرساخت‌های انبارش مشتقات نفتی و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور گشوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بهروز آقائی درخصوص هدف اجرای طرح پایانه مخازن نفتی در بندر امام خمینی مبنی بر ارتقای توان عملیاتی و لجستیکی بندر امام خمینی(ره) و پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده خدمات نگهداری و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی، اظهار داشت: با آغاز بهره‌برداری از این پایانه، ۷۱ هزار مترمکعب ظرفیت درجا به ظرفیت ذخیره‌سازی مشتقات نفتی کشور افزوده و ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری فرآورده‌ها نیز تن افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تحقق این دستاورد، مسیر تسهیل جریان ترانزیت انرژی، افزایش سهم بازارهای منطقه‌ای در حوزه فرآورده‌های هیدروکربوری و تثبیت جایگاه بندر امام خمینی به‌عنوان یکی از قطب‌های کلیدی انرژی در غرب آسیا را هموار می‌سازد.

آثار و مزایای بهره‌برداری از پایانه نوین مخازن

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به آثار مثبت و چندوجهی ورود این پایانه به چرخه عملیاتی، گفت: با افزایش چشمگیر ظرفیت انبارش، امکان نگهداری و مدیریت حجم وسیعی از فرآورده‌های نفتی ــ از سوخت سنگین تا فرآورده‌های سبک ــ فراهم شده و زیرساخت‌های ایجادشده، تخلیه و بارگیری انواع فرآورده‌ها را با سرعت و امنیت بالاتر ممکن ساخته و جریان ترانزیت انرژی از مسیر بندر امام خمینی(ره) را شتاب می‌بخشد.

آقائی با اشاره به اینکه بهره‌برداری موفق از این طرح الگویی از مشارکت اثربخش بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: این رویداد، اعتماد سرمایه‌گذاران را برای اجرای طرح‌های بزرگ‌تر در حوزه انرژی و لجستیک دریایی تقویت خواهد کرد و اجرای پروژه بر پایه استانداردهای فنی و زیست‌محیطی، تداوم عملیات ایمن و پایدار را تضمین می‌نماید.

مشخصات طرح و اشتغال‌زایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان این پایانه را حاصل ۳۶ ماه فعالیت بی‌وقفه با سرمایه‌گذاری ۲/۳۸ همتی بخش خصوصی در پهنه‌ای به وسعت ۳.۴ هکتار و مطابق با استانداردهای روز مهندسی و الزامات ایمنی (HSE) دانست و اظهار داشت: در کنار دستاوردهای اقتصادی و لجستیکی، بهره‌برداری از این طرح گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار منطقه به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که فرصت شغلی مستقیم برای ۱۰۰ نفر از نیروهای بومی و متخصص ایجاد شده و با فعال‌سازی زنجیره خدمات پشتیبانی و فنی، به تقویت اقتصاد محلی و ارتقای رفاه اجتماعی پیرامون بندر کمک شایانی نموده است.