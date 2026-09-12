به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در این بیانیه اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۲۹ حمله به استان‌های تعز، مأرب، الحدیده، الجوف، صعده، عمران و حجه انجام داده‌اند.

وی افزود: این حملات توسط جنگنده‌های F ۱۵ و تایفون و از پایگاه‌های هوایی عربستان در خمیس مشیط و طائف انجام شده است.

سریع گفت: حملات عربستان به ملت یمن بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.