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یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای تاکید کرد: حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این بیانیه اعلام کرد که جنگندههای عربستان در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۲۹ حمله به استانهای تعز، مأرب، الحدیده، الجوف، صعده، عمران و حجه انجام دادهاند.
وی افزود: این حملات توسط جنگندههای F ۱۵ و تایفون و از پایگاههای هوایی عربستان در خمیس مشیط و طائف انجام شده است.
سریع گفت: حملات عربستان به ملت یمن بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.