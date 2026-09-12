استاندار اردبیل با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در تربیت و هدایت نسل آینده گفت: مدارس در شرایط کنونی باید علاوه بر تمرکز بر ماموریت اصلی آموزشی و تربیتی، به پرسش‌ها و شبهه‌های دانش‌آموزان پاسخ داده و با تقویت روحیه امید، ایثار، تلاش و مسئولیت‌پذیری، زمینه تربیت نسلی توانمند و آینده‌ساز را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: دانش‌آموزان مدال‌آور و افتخارآفرین استان در عرصه‌های ملی و جهانی، الگو‌های ارزشمندی برای نسل جدید هستند و باید از این ظرفیت برای تقویت انگیزه، پشتکار و همت در میان دانش‌آموزان استفاده شود.

وی با قدردانی از خانواده‌ها، اولیا، دانش‌آموزان و مجموعه آموزش و پرورش اضافه کرد: معرفی و تجلیل از دانش‌آموزان موفق در مدرسه‌ها و محفل‌های مختلف تنها تقدیر از یک موفقیت نیست، بلکه معرفی الگو‌هایی است که می‌توانند مسیر زندگی و آینده سایر دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار دهند.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت دوره پیش‌دبستانی گفت: این دوره در شکل‌گیری شخصیت و آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه نقش بسیار مهمی دارد و باید برای تامین اعتبار و پوشش مناسب پیش‌دبستانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

امامی یگانه بر ضرورت توجه به نخستین تجربه دانش‌آموزان از ورود به مدارس تاکید کرد و افزود: نحوه ثبت‌نام و اولین ارتباط دانش‌آموز و خانواده با مدرسه در شکل‌گیری ذهنیت آنان نسبت به محیط آموزشی بسیار موثر است و باید ساز و کاری فراهم شود که این فرآیند با احترام، نظم و رویکردی مثبت انجام گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، خواستار توجه جدی به نقش تربیتی مدارس شد و عنوان کرد: مدارس باید محل آموزش و تربیت باشد و نباید مسائل و بحث‌های خارج از چارچوب نظام آموزشی و تربیتی، ماموریت اصلی مدرسه را تحت شعاع قرار دهد.

استاندار اردبیل با تاکید بر نقش معلمان و مربیان پرورشی در شرایط کنونی گفت: معلمان، معاونان و مربیان پرورشی باید برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبه‌های دانش‌آموزان و رویارویی با خبر‌ها و اطلاعات نادرست در فضای مجازی آمادگی داشته باشند و با تبیین درست مساله‌ها به تقویت انگیزه و امید در میان دانش‌آموزان کمک کنند.

امامی یگانه اظهار کرد: شرایط امروز کشور نیازمند تقویت روحیه ایثار، خودباوری، مقاومت، تلاش و مسئولیت‌پذیری است و باید از تجربه‌های دوران دفاع مقدس برای تربیت نسلی استفاده کنیم که در برابر مشکل‌ها، تهدید‌ها و فشار‌های مختلف، توان ایستادگی و ساختن آینده کشور را داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر مساله‌های اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها بر زندگی مردم ادامه داد: آموزش و پرورش و مدرسه در چنین شرایطی باید ضمن توجه به دغدغه‌های واقعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از ایجاد ناامیدی جلوگیری و زمینه تبیین درست شرایط و تقویت امید اجتماعی را فراهم کند.

استاندار اردبیل تاکید کرد: همه ظرفیت‌های حاکمیت، دولت و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از مشکلات و حفظ ثبات کشور باید به کار گرفته شود و مدارس نیز باید با تکیه بر فرهنگ ایثار، امیدآفرینی و تلاش، نقش خود را در ساختن آینده ایران به درستی ایفا کنند.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به مساله‌های تربیتی در مدارس گفت: آموزش و پرورش نباید در حوزه تعلیم متوقف شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی عمیق و نگرش‌محور، نسلی متعهد، مسئولیت‌پذیر، برخوردار از هویت ملی و دینی و امیدوار به آینده تربیت کند.

احد بیوته با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی، اضافه کرد: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام تعلیم و تربیت، نحوه تربی نسل جدید است و باید برای این موضوع با نگاه جدی، کارشناسی و برنامه‌ریزی شده اقدام کرد، چرا که تربیت، موضوعی فراتر از ارائه آموزش‌های درسی و کسب مدرک است و مدرسه باید علاوه بر آموزش، زمینه شکل‌گیری شخصیت، اخلاق، تعهد، مسئولیت‌پذیری، هویت و نگرش درست دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی با تاکید بر نقش مدیران و معاونان پرورشی، بیان کرد: لازم است نشست‌های تخصصی میان مدیران، معاونان و مربیان پرورشی مدارس برگزار شود تا مسائل تربیتی دانش‌آموزان از زاویه‌های مختلف بررسی و برای آنها راهکار‌های عملیاتی طراحی شود.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس عنوان کرد: خانواده، مدرسه و جامعه سه ضلع اصلی تربیت دانش‌آموزان هستند و اگر برنامه تربیتی منسجم و هماهنگی میان این سه مجموعه وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که هدف‌های تربیتی به صورت کامل محقق شود.

بیوته با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحول‌های منطقه‌ای افزود: امروز فرصت مناسبی برای تقویت روحیه خودباوری، عشق به وطن، ایثار، مسئولیت‌پذیری و امید در میان دانش‌آموزان وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تربیت نسلی استفاده کنیم که نسبت به آینده کشور احساس مسئولیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه معلمان نقش محوری در این فرایند دارند، گفت: معلم تنها انتقال دهنده محتوا‌های آموزشی نیست، بلکه رفتار، نگرش و شخصیت او می‌تواند تاثیر عمیقی بر دانش‌آموزان داشته باشد؛ بنابراین باید از معلمانی که در عرصه تربیتی و فرهنگی فعالیت موثر دارند، حمایت و تقدیر شود.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه مدیران مدارس تاکید کرد و ادامه داد: مدیر مدرسه باید جایگاه واقعی خود را در نظام تعلیم و تربیت پیدا کند و معاونان و مربیان پرورشی نیز باید از حمایت لازم برای انجام ماموریت‌های تربیتی برخوردار باشند.

بیوته با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش در آینده کشور، اظهار کرد: اگر به دنبال ساختن جامعه‌ای موفق و آینده‌ای پایدار هستیم، باید از امروز برای آموزش و به‌ویژه تربیت نسل آینده سرمایه‌گذاری جدی و هدفمند داشته باشیم.

نزدیک به ۲۵۶ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس طی سال تحصیلی گذشته با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عوامل اجرایی، اداری و خدماتی استان اردبیل تحصیل کردند.