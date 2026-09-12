رقابت‌های بخش بانوان سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، عصر امروز، ۲۱ شهریور، با برگزاری مسابقات در رشته‌های حفظ کل، حفظ پنج جزء و حفظ یک جزء به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رقابت‌های بخش آوایی بانوان سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، عصر امروز، ۲۱ شهریورماه، با برگزاری مسابقات در رشته‌های حفظ کل، حفظ پنج جزء و حفظ یک جزء قرآن به پایان رسید تا پس از دو روز رقابت فشرده، پرونده مسابقات در بخش رقابتی بسته شود.

در جریان برگزاری رقابت‌های بانوان سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، ۳۸۵ متسابق در ۱۲ رشته طی دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

با پایان یافتن رقابت‌های بانوان، تنها مراسم اختتامیه باقی مانده است؛ مراسمی که صبح یکشنبه، ۲۲ شهریورماه، با حضور مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت و جمعی از مدیران فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به مدت ۱۰ روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد و در مجموع یک هزار و ۲۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در سه گروه آوایی آقایان، آوایی بانوان و غیرآوایی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزیدگان این دوره از جشنواره در گروه دانشجویان به جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور که طی ماه‌های آینده به میزبانی وزارت علوم برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.