۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در کهگیلویه و بویراحمد