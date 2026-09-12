۷ کشته و ۳ مصدوم در تصادف زنجیرهای در کهگیلویه و بویراحمد
تصادف زنجیرهای در جاده روستایی توت نَده استان کهگیلویه و بویراحمد ۷ کشته و ۳ مصدوم داشت.
غفارفرد افزود: در این حادثه، یک دستگاه پژو ۴۰۵ منحرف شده و به سمت یک دستگاه کامیون ۱۸ چرخ حرکت کرده و در ادامه برخورد زنجیرهای میان خودروهای پژو پارس، پژو ۴۰۵ و کامیون ۱۸ چرخ رخ داده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: وضعیت هر سه مصدوم نامطلوب گزارش شده است.
وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مصدومان پس از بررسیهای تکمیلی اعلام خواهد شد.
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