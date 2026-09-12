پخش زنده
امروز: -
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: مجموعهای ۱۵ جلدی با عنوان «همسران» که خاطرات و زندگینامه همسران فرماندهان دفاع مقدس باشد در دست تهیه است.
حسن علاییفعال در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به رویکردهای نوین مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، گفت: مجموعه ۱۵ جلدی «همسران» به پیشنهاد سردار شهید «نائینی» پایهگذاری شده و قرار است صدای خاموشِ همسرانِ سردارانِ شهید و در قید حیات را به تاریخ ادبیات مقاومت اضافه کند.
علاییفعال با ارائه آماری از فعالیتهای مرکز اسناد در حوزه زنان — که شامل انتشار ۱۲ عنوان کتاب و در دست چاپ بودن ۷ اثر دیگر است — بر تغییر مسیر پژوهشی در این مجموعه تأکید کرد.
وی با انتقاد از اکتفا به خاطرهنگاریهای ساده، اظهار داشت: «ضرورت امروز ما، فراتر رفتن از ثبتِ صرفِ خاطرات است. ما نیازمند پژوهشهای عمیقِ تحلیلی هستیم که اصالت حضور زنان در تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی را تبیین کند؛ آثاری که بتوانند بهعنوان یک سند معتبر، مبنای مطالبهگری فرهنگی در برابر هجمههای غرب قرار گیرند.»
مدیرگروه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، افزود: مجموعه «همسران» با هدفِ جامعنگری در ثبت حیاتِ خانوادگی فرماندهان طراحی شده است.
حسن علاییفعال تاکید کرد: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با تکیه بر فعالیتِ گروههای تخصصی خود، تلاش دارد با تکمیل این مجموعه ۱۵ جلدی، شکافِ پژوهشیِ موجود در حوزه نقشِ زن در دفاع مقدس را پر کرده و الگویی جدید از «زنِ ترازِ انقلاب اسلامی» را به نسلهای آتی معرفی میکند.
وی افزود: مجموعه ۱۵ جلدی با عنوان «همسران» قرار است نه تنها تصویری از رنجها و دغدغههای شخصی همسران سرداران ارائه دهد، بلکه به دنبال بازسازیِ فضای فرهنگیِ خانوادههایی است که در سختترین سالهای تاریخ معاصر، ستونهایِ استوارِ پشت جبهه بودند.