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آزمون ارتقایی کارگزاران حج تمتع ۱۴۰۶ دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نباتی مدیرکل راهبری و نظارت امور کارگزاران گفت: در ادامه آزمونهای ارتقایی کارگزاران حج تمتع، حدود ۳۴۵ نفر از متقاضیان مدیریت و معاونت کاروانهای حج ۱۴۰۶در آزمون مربوطه شرکت میکنند.
وی افزود: این آزمون قرار است دوشنبه بیست و سوم شهریور به صورت همزمان برخط و حضوری برگزار شود و یکی از مراحل فرآیند ارزیابی متقاضیان برای احراز مسئولیتهای مدیریتی در عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ است.
بکارگیری سالانه ۱۵درصد از مدیران ارتقایی
نباتی با اشاره به ضوابط مربوط به ارتقای پلکانی کارگزاران حج تمتع اظهار کرد: بر اساس آییننامه اجرایی حوزه کارگزاری حج تمتع، هر ساله حدود ۱۵ درصد مدیران به صورت ارتقایی وارد چرخه مدیریت حج تمتع میشوند.
مدیرکل راهبری و نظارت امور کارگزاران ادامه داد: برگزاری آزمونهای ارتقایی، در کنار سایر مراحل پیشبینیشده، با هدف شناسایی و ارزیابی نیروهای واجد شرایط و ایجاد زمینه برای انتخاب شایستهتر مدیران و معاونان کاروانها انجام میشود.
فرصت برابر برای متقاضیان مدیریت حج ۱۴۰۶
وی با اشاره به شرایط خاص عملیات حج گذشته گفت: با توجه به محدودیت اعزام زائران در حج گذشته که متأثر از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و توقف بخشی از فرآیند اعزامها بود، تلاش شد با برگزاری این آزمون، فرصت برابر برای متقاضیان فراهم شود تا فرآیند ارزیابی و ارتقای نیروهای کارگزاری حج تمتع با نظم و عدالت بیشتری دنبال شود.
نباتی تأکید کرد: پس از برگزاری آزمون و طی سایر مراحل ارزیابی که در آییننامه پیشبینی شده است، فرآیند انتخاب نیروهای واجد شرایط برای تصدی مسئولیت مدیر و معاون کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۶ ادامه خواهد یافت.