پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه آذربایجانغربی گفت: باتوجه به افزایش تردد در مسیر منتهی به محل برگزاری جشنواره انگور، مدیریت دقیق ترافیک و توسعه فضاهای توقف خودروها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس راه آذربایجانغربی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از نهمین جشنواره انگور ارومیه، گفت: افزایش حجم تردد در مسیر منتهی به محل برگزاری جشنواره، ضرورت مدیریت دقیق ترافیک و پیشبینی فضاهای مناسب برای پارک خودرو را دوچندان کرده است.
رضا پناهیمقدم اظهار کرد: در روزهای برگزاری جشنواره، شاهد افزایش قابل توجه تردد خودروها در محدوده مربوط به این رویداد هستیم و طبیعی است که با افزایش حضور مردم، حجم ترافیک نیز افزایش پیدا کند.
رضا پناهی مقدم با اشاره به استقبال بینظیر مردم از نهمین جشنواره انگور، حضور پرشور شهروندان و مسافران از شهرستانهای سلماس، تبریز، نقده و دیگر مناطق خبر داد و گفت: این حضور نشانه ظرفیت بالای این رویداد در ایجاد نشاط اجتماعی و رونق گردشگری منطقه است.
رئیس پلیس راه آذربایجان غربی با بیان اینکه حجم تردد خودروها در برخی مقاطع و محدودهها قابل توجه است، اظهار کرد: زمانی که فضای کافی و مناسب برای توقف خودروها وجود نداشته باشد، بخشی از وسایل نقلیه در حاشیه معابر متوقف میشوند و همین موضوع میتواند ظرفیت تردد مسیر را کاهش داده و به شکلگیری گرههای ترافیکی منجر شود.
وی با اشاره به افزایش محل های پارکینگ خودرو از سوی شهرداری نسبت به سال گذشته، بر ضرورت پیشبینی و تأمین فضاهای مناسب مضاعف برای پارک خودرو تأکید کرد و افزود: مدیریت ترافیک تنها به کنترل عبور و مرور محدود نمیشود، بلکه موضوعاتی مانند تأمین پارکینگ، ساماندهی محل توقف خودروها و استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پلیس راه آذربایجانغربی ادامه داد: در صورت وجود ظرفیتهای مناسب و امکان استفاده قانونی از برخی فضاهای موجود، میتوان با برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مسئول، بخشی از مشکلات مربوط به توقف خودروها و ترافیک را کاهش داد.
پناهیمقدم با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان گفت: همکاری مردم، رعایت مقررات توقف و پرهیز از پارک خودرو در محلهای ممنوع، نقش مهمی در روانسازی ترافیک دارد و لازم است در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی، فرهنگ صحیح ترافیکی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف پلیس، تسهیل تردد و افزایش ایمنی کاربران جادهای و شهری است و برای رسیدن به این هدف، ساماندهی زیرساختهای مرتبط با ترافیک، از جمله فضاهای توقف خودرو، ضروری است.
پناهی مقدم تصریح کرد: پلیس در کنار هدایت و مدیریت جریان ترافیک، با تخلفات حادثهساز و توقفهای غیرمجاز که موجب ایجاد گره ترافیکی یا اختلال در عبور و مرور شوند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.