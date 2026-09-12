گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف‌سازی فرآیند واردات خودروهای سواری با سهمیه جانبازان و جلوگیری از بروز مغایرت در استعلامات، ضوابط جدیدی را برای انتخاب «نوع گروه جانبازان» در سامانه ثبت سفارش ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، هرگونه عدم تطابق میان اطلاعات واردشده و داده‌های بنیاد شهید، منجر به توقف فرآیند پرونده خواهد شد.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیماو به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران: پیرو درخواست‌های مکرر و با هدف ارتقای سطح دقت در فرآیند تخصیص سهمیه‌ها، از تمامی کاربران و واردکنندگان خودروهای سواری که از تسهیلات ویژه جانبازان استفاده می‌کنند، خواسته شده است تا در فرآیند ثبت یا ویرایش سفارش‌های خود، دقت مضاعفی را در انتخاب فیلد «نوع گروه جانبازان» به کار گیرند.

الزام انتخاب فیلد در هر ردیف کالا

طبق ابلاغیه جدید، کاربران موظف هستند در هنگام ثبت پرونده‌های جدید و یا در صورت نیاز به ویرایش سفارش‌های موجود، فیلد مربوط به «نوع گروه جانبازان» را به ازای هر ردیف کالای ثبت‌شده، به دقت انتخاب نمایند. این فیلد شامل دسته‌بندی‌های زیر است و کاربران باید بر اساس نوع سهمیه تأیید شده توسط بنیاد شهید، یکی از مقادیر زیر را در فیلد مربوطه انتخاب کنند:

۵۰ تا ۶۹ درصد

۷۰ درصد

۷۰ درصد ویژه

جانباز نیستم (برای خودروهایی که با وضعیت‌های نمایندگی غیر از موارد فوق ثبت شده‌اند).

هشدار در خصوص مغایرت اطلاعاتی

گمرک ایران صراحتاً اعلام کرده است که فرآیند استعلام ضوابط، به صورت خودکار با اطلاعات موجود در سامانه بنیاد شهید مطابقت داده می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان اطلاعات واردشده توسط کاربر و داده‌های رسمی بنیاد شهید، سیستم از ادامه فرآیند پرونده جلوگیری کرده و پرونده متوقف خواهد شد.

استثنائات

شایان ذکر است که این رویه جدید، شامل کالاهایی که پیش‌تر فرآیند ترخیص آن‌ها تکمیل شده و دارای «تگ ترخیص» در سامانه جامع تجارت هستند، نمی‌شود و نیازی به تکمیل مجدد این فیلد برای آن‌ها وجود ندارد.