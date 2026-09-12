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فاطمه ولینژاد نویسنده کتاب «سخت ولی شیرین» گفت: این کتاب فراتر از یک خاطرهنگاری ساده و بلکه تابلویی زنده و تکاندهنده از مجاهدتهای بیادعای زنان در دوران دفاع مقدس است.
«فاطمه ولینژاد» نویسنده کتاب «سخت ولی شیرین» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نگارش این اثر را نه یک طرح ادبی، بلکه یک توفیق معنوی و «کلاس درس صبر» دانست.
وی با اشاره به نحوه شکلگیری این همکاری تصریح کرد: «آشنایی من با خانم اشکیان توفیقی بود که در پی دستور رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) برای چاپ کتاب همسران شهدا آغاز شد. ایشان با سخاوتمندی، گنجینه خاطرات خود را در اختیار من قرار دادند تا آن را به رشته تحریر درآورم.»
نویسنده کتاب «سخت ولی شیرین» درباره محتوای این کتاب گفت: «روایت ما از دوران کودکی شهناز اشکیان و روحیه پرسشگر و جهادی او در محیط مدرسه شروع میشود؛ جایی که ایستادگی در برابر ناملایمات، بذر شخصیت حماسی او را کاشت. در ادامه، مخاطب با تجربیات ایشان در جبهههای کردستان و جنوب همراه میشود؛ جایی که امدادگری، ایثار و مواجهه مستقیم با بمبارانها و سختیهای جنگ، تصویری عریان از نقش زنان در دفاع مقدس را به نمایش میگذارد.»
ولینژاد با تأکید بر اینکه این کتاب تنها روایتِ فردیِ یک نفر نیست، افزود: «خانم اشکیان با روحیهای بزرگ، تنها راوی زندگی خود نبوده است. این کتاب در واقع تصویری جامع از زندگیِ دستهجمعی زنان در شهرک شهید بهشتی است؛ روایتی از لحظات تلخ و شیرینِ انتظار، خبر شهادتها، اسارتها و پیوندهای عمیق عاطفی میان همسران شهدا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده بود.»
نویسنده کتاب «سخت ولی شیرین» در پایان با اشاره به سبک نگارش کتاب، خاطرنشان کرد: «تلاش کردم ساختار اثر به گونهای باشد که جذابیتِ یک رمان پیوسته را داشته باشد، اما در این مسیر، «تعهد به حقیقت» خط قرمز من بود. شهادت میدهم که حتی جزئیترین دیالوگهای کتاب، بازتابی وفادارانه از تجربیات زیسته راویان است و هیچ بخشی از واقعیت، فدای آرایههای ادبی نشده است.»