اسماعیل بقایی با اشاره به استفاده ارتش آمریکا از موشک‌های خوشه‌ای حاوی ساچمه برای افزایش نرخ کشندگی و آزمایش قدرت تخریب در مناطق مسکونی لامرد گفت: جنایت آمریکا، شهادت ۲۱ نفر و مجروح شدن ۱۸۰ نفر را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در لامرد، با استناد به تحقیقات وزارت بهداشت، استفاده از عوامل شیمیایی و تسلیحات ممنوعه در حمله موشکی ۹ اسفند ۱۴۰۴ را تأیید و آن را یک جنایت جنگی دانست.

اسماعیل بقایی با اشاره به استفاده ارتش آمریکا از موشک‌های خوشه‌ای حاوی ساچمه برای افزایش نرخ کشندگی و آزمایش قدرت تخریب در مناطق مسکونی، لامرد گفت: جنایت آمریکا شهادت ۲۱ نفر و مجروح شدن ۱۸۰ نفر را به دنبال داشت.

وی با انتقاد از نقش زمینه‌سازی نهاد‌های بین‌المللی از جمله آژانس انرژی اتمی در توجیه اقدامات تجاوزگرانه، تأکید کرد که ایران از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای پیگیری حقوقی این جنایت و مطالبه عدالت در مجامع جهانی استفاده خواهد کرد.