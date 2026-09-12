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گیلانیان غیور و انقلابی در تداوم تجمعات شبانه خود در میدان شهدای ذهاب رشت، برای ایستادگی در مقابل دشمنان استکباری، دفاع از میهن و حمایت از رزمندگان، بازهم گردهم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم دیار میرزا، در شبی دیگر، با حضور پرشور و شعور خود در میدان شهدای ذهاب رشت، گرد هم آمدند تا بر انسجام مردم و اتحاد جبههی مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کنند.
مردم از تعهد به آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و بی اثر بودن فشارهای نظامی و اقتصادی بر اقتدار کشور سخن گفتند.