پخش زنده
امروز: -
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کردستان تا پایان امسال از ۲۰ به ۴۵ مگاوات افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، درحال حاضر ۴۵۸ نیروگاه خورشیدی پشتبامی در بخشهای خانگی، اداری و مدارس استان فعال است.
چهار نیروگاه و مزرعه خورشیدی نیز در کردستان فعالاند که نیروگاه ۱۳ مگاواتی توان مهر قروه، بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان است.
بر اساس برنامه شرکت توزیع برق، برای سرمایهگذاران صنعتی تسهیلاتی تا ۷۵ درصد هزینه اجرای طرح پیشبینی شده است.
مشترکان خانگی نیز با احداث نیروگاه پنج کیلوواتی، میتوانند برق تولیدی خود را تا ۲۰ سال بهصورت تضمینی به شبکه بفروشند.
واحدهای صنعتی و کشاورزی هم با تأمین ۵۰ درصد دیماند مصرفی از انرژی خورشیدی، از خاموشیها معاف میشوند.