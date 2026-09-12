در یکصد و نود و پنجمین تجمع شبانه با هدف حمایت از رزمندگان دلیر ایران، جبهه مقاومت و حفظ انسجام ملی، شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر اقدامات تجاوزگرانه دشمن، پیروزی‌های اخیر نیروهای مقاومت در یمن را نقطه‌ عطفی در تغییر معادلات منطقه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جریان تجمعات شبانه که با هدف حمایت از محور مقاومت برگزار شد، حاضران ضمن ابراز همبستگی با ملت‌های مظلوم، بر ضرورت تقویت توان دفاعی و ایستادگی بی‌قید و شرط در برابر فشارهای جهانی تأکید کردند.

در این نشست، پیروزی‌های اخیر نیروهای انصارالله در یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان این دستاوردها را یک نقطه عطف استراتژیک در مسیر پیروزی نهایی جبهه مقاومت قلمداد کردند. حضار با اشاره به تغییر موازنه قدرت در منطقه بر اثر این تحولات، بر لزوم حفظ انسجام میان محورهای مقاومت و تداوم مسیر مبارزه علیه جریان‌های استکبار تأکید ورزیدند.