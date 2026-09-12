پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۸هزار تن گندم و ۵۵۸ تن کلزا از کشاورزان بوکانی خریداری شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان از خرید بیش از ۴۸ هزار و ۱۴۹ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و ۵۵۸ تن کلزا در این شهرستان خبر داد.
محمدیآذر اظهار کرد: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ۹ تیرماه در مرکز خرید یکشوه آغاز شد و مراکز رحیمخان، قرهکند و قلعهرسولسیت از ۱۳ تیرماه و مرکز درویشان نیز از ۲۱ تیرماه به چرخه خرید گندم اضافه شدند.
وی افزود: تا سوم شهریورماه، در مجموع ۴۸ هزار و ۱۴۹ تن گندم در قالب ۸ هزار و ۹۰۳ محموله از کشاورزان خریداری شده است که براساس سهمیه تخصیصی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی، تعداد ۲ هزار و ۱۴۳ محموله تا ۱۷ شهریورماه به کارخانجات آردسازی و سیلوهای داخل استانهای آذربایجان غربی، تهران و گیلان تحویل شده است.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان همچنین از خرید ۵۵۸ تن کلزا و تحویل آن به کارخانجات روغنکشی خبر داد.
محمدیآذر ادامه داد: در بخش تأمین بذر نیز ۳ هزار و ۸۴۹ تن گندم بذری دیم و آبی از پیمانکاران خریداری شده که تاکنون ۷۳۵ تن از آن بوجاری و ضدعفونی شده و در حال حمل به مقاصد توزیع است.