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مدیرکل گمرک استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۱ شهریور؛ بیش از ۹۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۰۰ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار از مرز مهران صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سهراب کمری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۱ شهریور؛ بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون صادراتی از مرز مهران تردد کردهاند و کالاهایی؛ همچون محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، انواع مصالح ساختمانی، شیشه و انواع سنگهای ساختمانی را به کشور عراق، حمل کردهاند.
در میان کامیونهای مستقر در پایانه؛ رانندگان از شهرهای مختلف کشور برای جابهجایی بارهای صادراتی حضور دارند.
مرز مهران با تداوم فعالیتهای صادراتی؛ همچنان یکی از مهمترین مسیرهای تجارت زمینی ایران با کشور عراق و یکی از محورهای مهم اقتصادی استان ایلام به شمار میرود.