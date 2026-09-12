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رویداد میدان یار با هدف سنجش آمادگی ارتقای مهارتهای عملیاتی و تقویت کار گروهی نیروهای بسیجی در شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله شهرستانی رویداد «میدانیار» با هدف سنجش آمادگی، ارتقای مهارتهای عملیاتی و تقویت کار گروهی نیروهای بسیجی در شهرستان خوی برگزار شد.
رویداد «میدانیار» با حضور تیمهای منتخبِ بسیجی در شهرستان خوی برگزار شد؛ میدانی که در آن شرکتکنندگان با تکیه بر روحیه جهادی و توانمندیهای تخصصی، الگویی از کارِ تشکیلاتی و همافزایی را به نمایش گذاشتند.
در این رویداد که با محوریتِ ارتقای سطح توانمندیهای گروههای عملیاتی طراحی شده است، بر حفظ و تداومِ فرهنگ جهادی در تمامی عرصهها تأکید شد. سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی، در حاشیه برگزاری این رقابتها با اشاره به اهمیتِ آمادگیِ همهجانبه نیروها، این رویداد را فرصتی برای محکِ توانِ عملیاتی و انسجامِ سازمانیِ بسیجیان دانست.
سرهنگ روحالله سلمانی، مسئول برگزاری این رویداد نیز با تشریح مأموریتهای عملیاتیِ تعریفشده برای گروهها، خاطرنشان کرد که مسیرِ رقابتهای میدانیار، بر پایه ترسیم چشماندازِ دقیق و مهارتآموزیِ هدفمند برای ارتقای توانِ گروهها استوار است.
در ادامه این رقابتها، داوران فنیِ رویداد با نظارت دقیق بر نحوه اجرای مأموریتها، رعایت ضوابط تخصصی و سرعت عملِ تیمها را به عنوان شاخصهای اصلیِ ارزیابی در این مرحله اعلام کردند.
بسیجیان شرکتکننده در این میدانِ مهارت، با تکیه بر انگیزه و اشتیاقِ بالا، با بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، ضمن نمایش کارِ تیمی، آمادگی خود را برای مأموریتهای محوله به اثبات رساندند.
«میدانیار» در خوی ثابت کرد که تلفیقِ مهارت با کارِ گروهی، خروجیِ مؤثری در عرصههای عملیاتی به همراه دارد و نیروهای شرکتکننده با کسب این تجربه، برای گامهای بعدی در عرصههای خدمترسانی آمادهتر از همیشه گام برمیدارند.