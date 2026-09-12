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معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از فعالیت ۱۷ اقامتگاه بومگردی در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به تسهیلات و حمایتهای جدید مدیریتی و همچنین ثبت جهانی الموت، پیشبینی میشود ظرفیت اقامتگاههای بومگردی استان قزوین تا سال ۱۴۰۵ به حداقل ۳۵ واحد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به وضعیت توسعه گردشگری روستایی و اکوتوریسم در سطح استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ اقامتگاه بومگردی دارای پروانه و فعال در استان قزوین به گردشگران خدماترسانی میکنند و از زمان تصویب این حوزه، در مجموع ۸۱ فقره موافقت اصولی برای ایجاد و راهاندازی اقامتگاه بومگردی صادر شده است.
محمدی با اشاره به طرحهای در حال اجرا افزود: در حال حاضر ۱۷ واحد اقامتگاه بومگردی جدید نیز در مناطق مختلف استان در دست احداث است که با بهرهبرداری از آنها، گام مهمی در جهت تأمین نیازهای اقامتی گردشگران و رونق اقتصاد روستایی برداشته خواهد شد.
معاون گردشگری قزوین با تأکید بر تأثیر ثبت جهانی دره الموت و ایجاد مشوقهای حمایتی جدید، تصریح کرد: با تسهیل امور و مشوقهای در نظر گرفتهشده از سوی مدیریت استان، روند ساخت و دریافت مجوزها سرعت گرفته و هدفگذاری ما دستیابی به حداقل ۳۵ اقامتگاه فعال تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
محمدی در پاسخ به موانع و فرایند راهاندازی این واحدها خاطرنشان کرد: اقامتگاههای بومگردی نسبت به سایر تأسیسات گردشگری از مشوقها و امتیازات ویژهای برخوردارند و استعلامها و فرآیندهای اداری آنها به حداقل رسیده است؛ از این رو علاقهمندی و مشارکت جامعه محلی و روستاییان میتواند نقش بسزایی در گسترش سریعتر این اقامتگاهها و اشتغالزایی پایدار در روستاها داشته باشد.