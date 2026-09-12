به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به وضعیت توسعه گردشگری روستایی و اکوتوریسم در سطح استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ اقامتگاه بوم‌گردی دارای پروانه و فعال در استان قزوین به گردشگران خدمات‌رسانی می‌کنند و از زمان تصویب این حوزه، در مجموع ۸۱ فقره موافقت اصولی برای ایجاد و راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی صادر شده است.



محمدی با اشاره به طرح‌های در حال اجرا افزود: در حال حاضر ۱۷ واحد اقامتگاه بوم‌گردی جدید نیز در مناطق مختلف استان در دست احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، گام مهمی در جهت تأمین نیازهای اقامتی گردشگران و رونق اقتصاد روستایی برداشته خواهد شد.



معاون گردشگری قزوین با تأکید بر تأثیر ثبت جهانی دره الموت و ایجاد مشوق‌های حمایتی جدید، تصریح کرد: با تسهیل امور و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده از سوی مدیریت استان، روند ساخت و دریافت مجوزها سرعت گرفته و هدف‌گذاری ما دستیابی به حداقل ۳۵ اقامتگاه فعال تا پایان سال ۱۴۰۵ است.



محمدی در پاسخ به موانع و فرایند راه‌اندازی این واحدها خاطرنشان کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی نسبت به سایر تأسیسات گردشگری از مشوق‌ها و امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و استعلام‌ها و فرآیندهای اداری آن‌ها به حداقل رسیده است؛ از این رو علاقه‌مندی و مشارکت جامعه محلی و روستاییان می‌تواند نقش بسزایی در گسترش سریع‌تر این اقامتگاه‌ها و اشتغال‌زایی پایدار در روستاها داشته باشد.