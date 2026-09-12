رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش قم، گفت: طرح رشد و تقویت با هدف جبران ضعف‌های آموزشی، هم‌اکنون در ۲۳۷ مدرسه قم برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مصطفی سبحی منعم با بیان اینکه طرح رشد و تقویت در ۲۳۷ مدرسه استان هم زمان با کل کشور در حال اجراست، افزود: در این طرح، بیش از ۴ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و بیش از ۵ هزار دانش‌آموز پایه‌های هشتم و نهم، در کلاس‌های تقویت و جبران یادگیری سه درس ریاضی، علوم و فارسی شرکت می‌کنند.

وی افزود: پیش از آغاز کلاس‌ها نیز از دانش‌آموزان آزمون گرفته شده تا نیاز‌های آموزشی آنان مشخص و آموزش‌ها متناسب با این نیاز‌ها دنبال شود.