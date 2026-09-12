بیش از ۱۲ میلیون لیتر مواد سوختی و بیش از دوهزار تن انواع نهاده‌ها بین کشاورزان، دامداران و زنبورداران بوکان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان از تأمین و توزیع مقادیر قابل توجهی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، دامداری و زنبورداری و همچنین سوخت مورد نیاز بهره‌برداران در این شهرستان خبر داد.

محمدی‌آذر گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین به‌موقع نیازهای بخش کشاورزی، یک هزار و ۸۵ تن نهاده دامی خریداری و توزیع شده و یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم شکر نیز میان زنبورداران شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۲۹۸ تن کود شیمیایی خریداری و در بین بهره‌برداران توزیع شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان در ادامه با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در تأمین و توزیع مواد سوختی اظهار کرد: ۱۲ میلیون و ۸۷۱ هزار لیتر انواع مواد نفتی از طریق ۲۲ فروشگاه مواد سوختی و ۲ فروشندگی محوری در سطح شهرستان توزیع شده است.

محمدی‌آذر تأکید کرد: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها و مواد سوختی، در راستای پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان بوکان انجام می‌شود.