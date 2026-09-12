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آزمون استقامت و میدانداری مردم استان مرکزی به صد و نود و پنچمین مرحله رسید تا طعم شکست کامل را به دشمن تروریستی بچشانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ۱۹۵ مین شب اقتدار؛ موج خروشان مردمی در سراسر استان، استواری و پایداری ملت ایران را در برابر طرحهای استیصالزده آمریکایی در شورای امنیت به نمایش گذاشت.
در روزهایی که دشمن با استفاده از ابزار تحریم و بازیهای سیاسی، به دنبال شکاف میان ملت و دولت است، حفظ این وحدتِ حماسی، در گروی پاسخگویی صادقانه مسئولان و ایجاد طرحهای حمایتی برای مردم است تا هیچ شکافی، راه نفوذِ کینهتوزانِ غرب را باز نکند.