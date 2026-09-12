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استان مازندران با خریدهای دانش آموزان و نوسازی هزار و ۸۰۰ کلاس درس به استقبال مهر میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حالی که بازارهای مازندران شاهد حضور پرشور خانوادهها برای تهیه لوازم التحریر، کیف و کفش دانش آموزان هستند، فضاهای آموزشی استان نیز با اجرای طرحهای بهسازی، حال و هوای متفاوتی به خود گرفتند.
آماده سازی مدارس برای پذیرایی از آینده سازان تنها به خرید تجهیزات محدود نشده است. امسال، اجرای طرح شهید عجمیان به عنوان یکی از محورهای اصلی نوسازی و زیباسازی مدارس مازندران، جلوهای متفاوت به فضاهای آموزشی بخشیده است.
طبق گزارشهای دریافتی، در قالب این طرح، ۳۸۴ مدرسه در استان با هدف ارتقای نشاط محیط آموزشی، رنگ آمیزی و بهسازی شدند که در مجموع هزار و ۸۰۰ کلاس درس را شامل میشود.
تلفیق کالبد و روح؛ فراتر از رنگ آمیزی
مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید دارند که این اقدامات تنها محدود به ظاهر ساختمانها نیست. رویکرد جدید در نوسازی مدارس، نگاهی جامع به سلامت روان و تقویت روحیه دانش آموزان دارد.
به گفته دست اندرکاران این طرح، علاوه بر زیباسازی بصری و انجام تعمیرات زیرساختی، برنامههای متنوع فرهنگی و پرورشی نیز تدوین شده است تا همزمان با ورود دانش آموزان به کلاسهای درس، روحیه نشاط و انگیزه در محیطهای آموزشی متبلور شود.
تکاپو برای آغاز فصل رویش
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با هم افزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت نیروهای جهادی، پازلِ آماده سازی مدارس در مازندران تکمیل شده است.
اکنون کلاسهای درس، از رنگهای شاد و نوسازی شده بهرهمند هستند و هم راستا با شور و حال موجود در بازارهای لوازم التحریر، همه چیز برای بازگشایی باشکوه مدارس در مهرماه مهیا شده است.
با اجرای این اقدامات، دانش آموزان مازندرانی سال تحصیلی جدید را در فضایی شادابتر و با روحیهای مضاعف آغاز میکنند.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد: