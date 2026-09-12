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استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت مولدسازی داراییهای دولت در استان گفت: ۴۱ همت مولدسازی داراییهای استان برآورد شده که ظرفیت قابلتوجهی برای خوزستان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سید محمدرضا موالی زاده شنبه در نشست جذب اعتبارات خوزستان در محل استانداری بیان کرد: مقرر شده آسیبشناسی دقیقی در این زمینه انجام شود تا با شناسایی راهکارهای اجرایی، این منابع به نقدینگی تبدیل شود و در مسیر تعریف طرحهای عمرانی جدید و تکمیل طرحهای نیمهتمام به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه فرصت باقیمانده تا پایان شهریورماه برای بستن پرونده سال مالی عمرانی بسیار حیاتی است افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، میزان جذب اعتبارات در هر ۲ بخش ملی و استانی در تراز بسیار مطلوبی قرار دارد و تا این لحظه حدود ۹۹ درصد از اعتبارات جذب شده است.
موالیزاده با اشاره به ارقام کلان اعتبارات استان افزود: مجموع اعتبارات استان ۲۱.۵ همت بوده که شامل ۱۶ همت اعتبارات ملی و بالغ بر پنج همت اعتبارات استانی است و مبلغ باقیمانده که حدود ۲۸۵ میلیارد تومان است طی روزهای آینده تعیین تکلیف و جذب خواهد شد.
استاندار خوزستان بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیندها تاکید کرد و گفت: جذب یکی از دستگاهها دارای ابهام بود، سند مربوطه عودت داده شد تا اصلاحات لازم صورت گیرد، دغدغه جدی این است که تخصیصها در زمان مقرر و به شکلی کاملا شفاف و واقعی جذب شوند.