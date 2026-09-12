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در حالی که فشارهای سیاسی و تحریمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داره مقاومت ملتها در منطقه نشان داده که سیاست فشار و تهدید تضمینکننده امنیت و موفقیت نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ایران با تکیه بر توان داخلی و اراده جوانان خودهمچنان بر مسیر ایستادگی و پیشرفت حرکت میکند.
آمریکا و متحدان غربیاش بار دیگر با تکرار فشارهای سیاسی در تلاشند اراده ملت ایران را به چالش بکشند.
اما تجربه سالها تحریم و فشار نتیجهای متفاوت رقم زده است.
از یمن تا ایران، مقاومت ملتها نشان داده که قدرت نظامی و فشار سیاسی، لزوماً امنیت و پیروزی به همراه نمیآورد.
جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر توان جوانان و متخصصان خود، مسیر پیشرفت و ایستادگی را ادامه داده است.