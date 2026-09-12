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یکی از مطالبات اصلی ساکنان محله ریزه وندی شهر ایلام؛ رسیدگی به وضعیت معابر و آسفالت کوچهها است؛ موضوعی که بهویژه در زمان بارندگی، مشکلات بسیاری برای تردد عابران و خودروها ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در کنار وضعیت نامطلوب معابر محله ریزه وندی؛ اهالی درباره مشکلاتی مانند: جمعآوری و دفع آبهای سطحی، وضعیت جدولگذاری، نظافت و رسیدگی به فضای عمومی محله نیز مطالباتی دارند؛ مطالباتی که میگویند نیازمند بررسی میدانی و اقدام دستگاههای مسئول است.
اما در محله ریزه وندی؛ کوچههای حمدالله زراعتی و بدر ۷؛ نیازمند توجه بیشتر و مستمر به زیرساختها و خدمات شهری است.