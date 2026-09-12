مردم شریف و مبعوث خون امام شهید استان مازندران، صد و نود و پنجمین مدال مقاومت خود را در تحقق ماموریت الهی کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بیستمین روز شهریور مردم شریف مبعوث خون امام شهید استان مازندران، صد و نود و پنجمین مدال مقاومت خود را در تحقق ماموریت الهی کسب کردند.

مردم خونخواه امام شهید، در استمرار اجتماع مبعوثین، ابتدا با اعلام انزجار و برائت از دشمنان بشریت و همپیمانان بزدل استکبار جهانخوار و صهیون خبیث، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی، تبعیت و پشتیبانی از ولایت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله و ایستادگی و مقاومت در راه ارزش‌های الهی را به حماسه درآوردند.

مردم روستای سنگده بخش دودانگه ساری هم؛ همگام با دیگر مردم کشورمان با حضور در تجمعات شبانه، حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام کردند.