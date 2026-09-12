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مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل، کانونهای مساجد را بستری مناسب برای تحقق سیاستهای محلهمحوری دولت چهاردهم دانست و بر ضرورت بهرهگیری از توان نوجوانان و جوانان در محلات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمدرضا توانا روز شنبه در نشست با فرماندار شهرستان کوثر گفت: توجه به سیاستهای محلهمحوری از جمله تکالیف ابلاغی وزارت کشور است و کانونهای مساجد با شبکه گستردهای که در سراسر مساجد دارند، میتوانند در اجرای این سیاستها نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی تصریح کرد: کانونهای مساجد ظرفیت خوبی برای اجرای سیاستهای محله محوری دولت چهاردهم دارد و باید از توان نوجوانان و جوانان در محلات استفاده شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: تشکیل کادر نوجوان و ساماندهی آنها حول محور مساجد، راهاندازی قرارگاههای کدبانو برای آموزش بانوان، برگزاری حلقههای فرهیختگی و برنامههای مناسبتی از جمله فعالیتهای شاخص کانونهای مساجد به شمار میرود.
توانا افزود: حمایت از کانونهای مساجد، زمینهساز محرومیتزدایی در مناطق روستایی و محروم خواهد شد و به رشد فرهنگی و اجتماعی این مناطق منجر میشود.
وی خاطر نشان کرد: این کانونها در سالهای اخیر توجه ویژهای به آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان داشتهاند و با برگزاری دورههای متنوع، نیروهای متعهد و توانمندی را پرورش دادهاند.
فرماندار شهرستان کوثر هم در این نشست با اشاره به اینکه توصیه امام راحل درباره مساجد باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد، ادامه داد: امام خمینی (ره) مساجد را سنگر خواندند و فرمودند باید این سنگرها را حفظ کرد، این رهنمود روشن و نقش مساجد در سالهای اخیر نشان داده که مساجد باید محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشند.
شجاع اقبالی افزود: تاکنون فعالیتها و برنامههای شایستهای از سوی کانونهای مساجد شاهد بودهایم که آثار و ابعاد آن زمینهساز رشد و توسعه اجتماعی شده و نیازمند حمایت جدی است.
وی ادامه داد: جامعه امروز به نشاط اجتماعی در همه ابعاد نیاز دارد و مساجد در این زمینه برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سرمایههای اجتماعی و حرکت به سمت تعالی و رشد، نقشی کلیدی ایفا میکنند.
در این برنامه تفاهمنامه همکاری با موضوع حمایت از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حمایتی میان فرماندار شهرستان کوثر و مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل امضا شد.