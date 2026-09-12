معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و بانک‌هایی که الگوی مصرف برق را رعایت نکنند، با قطع برق مواجه می‌شوند و وصل مجدد انشعاب آنها منوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و بانک‌هایی که الگوی مصرف برق را رعایت نکنند، با قطع برق مواجه می‌شوند و وصل مجدد انشعاب آنها منوط به پرداخت جریمه خواهد بود.

اکبری با اشاره به اینکه از ابتدای فصل گرما، بخشنامه شرکت توانیر به همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بانک‌ها ابلاغ شده است، اظهار کرد: این مجموعه‌ها مکلف هستند درجه کولر‌های گازی خود را روی دمای استاندارد بین ۲۲ تا ۲۵ درجه تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه در بازدید‌های سرزده از برخی بانک‌ها و نهاد‌ها مشاهده شده است که دمای کولر‌های گازی روی ۱۶ و ۱۸ درجه قرار دارد، گفت: به این واحد‌ها اخطار داده شد و برخی دیگر که رعایت کرده بودند، مورد تشویق قرار گرفتند.

کارشناسان شرکت توزیع برق فارس نیز در این باره تأکید کردند: تنظیم کولر‌های گازی روی دمای ۱۶ و ۱۸ درجه، علاوه بر افزایش چشمگیر مصرف برق، باعث فرسودگی زودرس قطعات دستگاه می‌شود.