به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تمامی دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان پایه‌های ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم، درخواست کرده هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام در مدرسه و ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند.

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در چهاردهمین یادواره شهدای روستای ورین شهرستان محلات سردار ساجدی‌فر سخنران مراسم با تبیین جایگاه و نقش شهدا در حفظ عزت و اقتدار کشور، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم مسیر شهیدان تأکید کرد.

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روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از امدادرسانی به ۹ شهروند محبوس در آسانسور در دو روز گذشته در پی قطعی برق خبر داد.

همشهریان نسبت به سرویس دوره‌ای آسانسورها، اطمینان از عملکرد صحیح سیستم برق اضطراری و تجهیزات ایمنی آسانسور اقدام کنند

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دومین دوره معرفتی طرح ولایت دانش آموزی شهر اراک ویژه دختران و دانش آموزان فعال پایه دهم و یازدهم برای دوره پاییزه ثبت نام به عمل می‌آورد.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه پرسلاین بری ثبت نام اقدام کنند.