پخش زنده
امروز: -
فرماندار اردبیل بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحها، ارتقای سرانه ورزشی و تسهیل شرایط برای حضور فعال بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز شنبه در بازدید از وضعیت پروژههای ورزشی در دست اجرای شهرستان از جمله این پروژهها را خانه جوان، پیست تخصصی اسکیت، مجموعه ورزشی شهید نجفزاده سیدصدرالدین، پروژه شهرک آتا ماشین و مجموعه شهید خدنگی ذکر کرد و افزود: ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات متناسب به شهروندان از اولویتهای اساسی شهرستان است.
وی ادامه داد: توسعه عدالتمحور فضاهای ورزشی با هدف امکان ورزش رایگان برای نوجوانان و جوانان در مناطق کمبرخوردار دنبال میشود که در این مسیر، شماری از پروژهها به بهرهبرداری رسیده و طرحهای تکمیلی نیز با جدیت در دست اجراست.
فرماندار اردبیل با اشاره به روند مطلوب اجرای طرحها توسط بخش خصوصی افزود: پروژههای ورزشی شهرستان با پویایی و اهتمام ویژه پیگیری میشود و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران در تأمین منابع، نقشی محوری در سرعتبخشی به این طرحها دارد.
قلندری همچنین ۲ پروژه «خانه جوان» و «پیست اسکیت» اردبیل را از طرحهای مهم ورزشی شهرستان برشمرد و تأکید کرد: مشکلات، مطالبات و موانع پیشروی مجریان و سرمایهگذاران این پروژهها بهویژه در زمینه تأمین منابع و اعطای تسهیلات، بهصورت مستمر در قالب ستاد تسهیل پروژههای ورزشی شهرستان رصد، پیگیری و برطرف خواهد شد تا زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر آنها برای نسل جوان و ورزشکاران فراهم گردد.