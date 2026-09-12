به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون، در جریان بازرسی از ۳۸۱ واحد صنفی مشاور املاک، و تشکیل پرونده تعزیراتی برای ۱۸۳ بنگاه متخلف به شاکیان و شهروندان مسترد شد.

محسن صیادی،افزود : در گشت مشترک بازرسان مدیریت نظارت و بازرسی اصناف با همراهی قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی،امروز یک واحد صنفی مشاور املاک در بلوار معلم مشهد به‌دلیل دریافت حق‌الزحمه (کمیسیون) مازاد بر نرخ‌نامه مصوب، پس از تشکیل پرونده تخلف، مهروموم شد.

