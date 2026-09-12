نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر لزوم تعیین‌تکلیف سریع مدیریت آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس، خواستار برخورد جدی پلیس با موتورسواران فاقد گواهینامه و ساماندهی و پلمب کافه‌های غیرمجاز و سد معبر توسط شهرداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ آیت الله مظفری امام جمعه قزوین در جمع نمازگزاران جمعه با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید و لزوم آرامش در فضای تعلیم و تربیت، بر ضرورت تسریع در انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد.

وی با اشاره به طولانی‌شدن فرآیند انتخاب سکاندار جدید آموزش و پرورش استان به دلیل برخی اختلاف‌نظرها، اظهار داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، نباید سرنوشت ده‌ها هزار دانش‌آموز و هزاران معلم و فرهنگی بلاتکلیف بماند. لازم است استاندار در همین هفته تصمیم نهایی را اتخاذ و ابلاغ کند و نمایندگان نیز اجازه دهند کار پیش برود؛ چراکه مسئولیت مستقیم عملکرد خوب یا بد این حوزه بر عهده استاندار خواهد بود.

برخورد قانونی نیروی انتظامی با موتورسواران فاقد گواهینامه

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: قانون برای همه یکسان است؛ با توجه به اینکه هنوز گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان صادر نمی‌شود، هرگونه رانندگی موتور بدون گواهینامه اقدامی غیرقانونی است و نیروی انتظامی باید بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای، به وظیفه قانونی خود در متوقف‌کردن متخلفان و اجرای مقررات عمل کند.

هشدار درباره رشد قارچ‌گونه کافه‌های غیرمجاز و سد معبر

وی با انتقاد از گسترش بدون ضابطه برخی کافه‌ها در سطح شهر تصریح کرد: متاسفانه برخی کافه‌ها به صورت قارچ‌گونه و بدون دریافت مجوزهای قانونی در گوشه و کنار شهر فعال شده‌اند و حتی با چیدن میز و صندلی در پیاده‌روها و معابر عمومی، دست به سد معبر می‌زنند که علاوه بر ایجاد مزاحمت، زمینه تغییر فرهنگ عمومی شهر را فراهم می‌کند.

امام جمعه قزوین در پایان تاکید کرد: شهرداری و دستگاه‌های متولی موظفند به سرعت وارد عمل شوند و ضمن پلمب کافه‌های فاقد مجوز، نسبت به جمع‌آوری سد معبرها در سطح معابر شهر اقدام عاجل کنند.