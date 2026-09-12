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سینما که از نخستین ورود دستگاه سینماتوگراف به ایران در عصر قاجار، پنجرهای رو به جهان گشود، در شهرهای کوچکتر همچون مهاباد نیز به بخشی جداییناپذیر از فرهنگ و خاطرات نسلها بدل شده است؛ اما امروز، این هنر با چالشهای بنیادین روبروست و بازگشت به دوران اوج، نیازمند نگاهی نو به زیرساختهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تاریخ سینما در ایران، مسیری طولانی از نمایش تصاویر متحرک در دربار مظفرالدینشاه قاجار تا تبدیل شدن به یک صنعت عظیم فرهنگی است. مهاباد نیز در این جریانِ تمدنی، سالها به عنوان یکی از قطبهای تماشای فیلم و محل پیوند اجتماعی شناخته میشد؛ جایی که سینما فراتر از یک تفریح، محل دورهمیها و شکلگیری خاطرات مشترک چند نسل از شهروندان بود.
با این حال، این پردهی درخشان در سالهای اخیر با تاریری مواجه شده است. تحلیل کارشناسان نشان میدهد که ترکیب چالشهای اقتصادی، محدودیت در زیرساختهای سینمایی و تعطیلی یا فعالیت نامنظم سالنها، از یک سو، و گسترش بیسابقه پلتفرمهای دیجیتال، نمایش خانگی و تلویزیون از سوی دیگر، باعث شده است تا حضور مخاطب در سالنهای سینما با کاهش چشمگیری روبهرو شود.
سیامند جوانبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد، در این میان بر لزوم توجه به این حوزه تأکید دارد.
اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه میتوان دوباره مخاطب را به سینما بازگرداند؟
کارشناسان معتقدند احیای سینما در شهرهایی مانند مهاباد، تنها در گرو ساخت سالنهای مدرن نیست؛ بلکه ایجاد چرخه حیات سینمایی مستلزم اکران منظم و متنوع، مدیریت قیمت بلیت برای خانوادهها، توجه ویژه به اکران فیلمهای کودک و نوجوان و برگزاری جشنوارههای محلی است. علاوه بر این، حمایت از فیلمسازان بومی میتواند هویت سینمایی شهر را تقویت کند.
در نهایت، سینما زمانی به حیات واقعی دست مییابد که مردم بتوانند خود را در روایتها و شخصیتهای آن پیدا کنند. بازگشت رونق به سینمای شهرهای کوچک، شاید از بازسازی پیوند عاطفی میان مردم و آن پردهی نقرهای آغاز شود؛ پردهای که سالها، شاهد گذشت زمان و تغییر نسلها در مهاباد بوده است.