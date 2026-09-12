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رییس گروه گردآوری و نشر اطلاعات کتابخانه مرجع کانون گفت: کتاب مصور سازی شده «هزار و یکشب» که در کتابخانه مرجع در معرض بازدید قرار گرفته است اثری مهم با ناگفتههای بسیار است.
مینا حدادیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از وظایف کتابداران، بازخوانی متون است که بر همین اساس ما در کتابخانه مرجع، تصویرگری کتاب هزار و یکشب به قلم صنیع الملک نقاش دوره قاجار را به نمایش گذاشتیم.
وی گفت: تا کنون درباره مصور شدن این اثر بزرگ خیلی کم صحبت شده است، کتابی که به عنوان یکی از پروژههای مهم دوره قاجاری با صرف بودجه مخصوص تصویرگری میشود و هم اکنون در اختیار ما قرار گرفته است.
رییس گروه گردآوری و نشر اطلاعات کتابخانه مرجع کانون افزود: صنیع الملک به جای اینکه تصاویر قدیمی را بکشد تصمیم میگیرد آنها را به روز رسانی کند و کتاب هزار و یکشب را با نمادهای زندگی روزگار خود تنظیم میکند به صورتی که مثلا در صحنهای از کتاب، کشتی بخار که دستاورد قرن بیستم بوده را به تصویر کشده است.
وی گفت: کتابخانه مرجع کانون به صورت مرتب نمایشگاههایی را برگزار میکند و تا الان ۱۵۰ نمایشگاه را برپا کرده است.
خانم حدادیان گفت: یکی از جدیدترین نمایشگاههای ما نیز به نمایشگاه کتابهای جنگ اختصاص داشت که سعی کردیم تابع شرایط روز این نمایشگاه را برپا کنیم.
وی در خصوص نمایه سازی نشریات گفت: یکی دیگر از اقدامات کتابخانه مرجع کانون، نمایه سازی نشریات است که از سال ۲۰۰۴ این اقدام انجام شده است.
کتابخانه مرجع کانون ماه گذشته نمایشگاه نگاره سازی هزار و یکشب را آغاز کرده است. این نمایشگاه تا پایان شهریور ادامه دارد.