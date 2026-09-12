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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: در حال حاضر این نهاد از ۱۲ هزار بیماران خاص و صعبالعلاج با کمک به تامین هزینههای درمان حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی نسبت به محدودیت منابع در برابر هزینههای سنگین دارو و درمان در این حوزه گفت: سیاست حمایتی این نهاد بر پوشش هزینههای درمانی در مراکز دولتی متمرکز است.
رضا سلمآبادی افزود: تمامی هزینههای بیمارستانی مددجویانی که در مراکز درمانی دولتی بستری میشوند، توسط کمیته امداد پرداخت میشود، اما در سایر بخشهای درمانی و تامین داروها به دلیل محدودیت منابع با شرایط دشواری مواجهیم.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده افزایش قیمت خدمات پزشکی، ادامه داد: در حال حاضر بیماران نیازمند به خدمات خاص از جمله مبتلایان به سرطان و بیماران دیالیزی فشار مالی شدیدی را تجربه میکنند و اگرچه این نهاد بر اساس فاکتورهای ارائه شده هزینههای درمانی و بیمارستانی را پرداخت میکند، اما واقعیت این است که با توجه به گرانی دارو و خدمات شرایط منابع درمانی اصلا مطلوب نیست.
سلمآبادی با اشاره به دوران فعالیت این نهاد به عنوان بیمه پایه گفت: در آن زمان پرداخت سرانهها توسط کمیته امداد انجام میشد، اما اکنون که بیمه پایه مددجویان خارج از مدیریت کمیته امداد است، هزینهها به صورت موردی و بر اساس فاکتورهای درمانی و بیمارستانی پرداخت میشود، افزایش سرسامآور مخارج، تامین نیازهای این قشر آسیب پذیر را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.