

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی نسبت به محدودیت منابع در برابر هزینه‌های سنگین دارو و درمان در این حوزه گفت: سیاست حمایتی این نهاد بر پوشش هزینه‌های درمانی در مراکز دولتی متمرکز است.

رضا سلم‌آبادی افزود: تمامی هزینه‌های بیمارستانی مددجویانی که در مراکز درمانی دولتی بستری می‌شوند، توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود، اما در سایر بخش‌های درمانی و تامین دارو‌ها به دلیل محدودیت منابع با شرایط دشواری مواجهیم.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده افزایش قیمت خدمات پزشکی، ادامه داد: در حال حاضر بیماران نیازمند به خدمات خاص از جمله مبتلایان به سرطان و بیماران دیالیزی فشار مالی شدیدی را تجربه می‌کنند و اگرچه این نهاد بر اساس فاکتور‌های ارائه شده هزینه‌های درمانی و بیمارستانی را پرداخت می‌کند، اما واقعیت این است که با توجه به گرانی دارو و خدمات شرایط منابع درمانی اصلا مطلوب نیست.

سلم‌آبادی با اشاره به دوران فعالیت این نهاد به عنوان بیمه پایه گفت: در آن زمان پرداخت سرانه‌ها توسط کمیته امداد انجام می‌شد، اما اکنون که بیمه پایه مددجویان خارج از مدیریت کمیته امداد است، هزینه‌ها به صورت موردی و بر اساس فاکتور‌های درمانی و بیمارستانی پرداخت می‌شود، افزایش سرسام‌آور مخارج، تامین نیاز‌های این قشر آسیب‌ پذیر را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است.