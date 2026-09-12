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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه حمل و نقل ریلی استان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تخلیه، بارگیری و ارسال محمولهها، گفت: با توجه به افزایش حجم بار ورودی، باید با یک برنامه منسجم و هماهنگی میان راهآهن، گمرک، منطقه آزاد، شرکتهای فورواردر و بخش خصوصی، از انباشت و رسوب کالا جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیانمهر افزود: بخشی از محمولهها به دلیل محدودیت واگن و تجهیزات تخلیه و بارگیری با تأخیر مواجه شدهاند و این موضوع میتواند زنجیره تأمین و فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین اولویت نخست، تعیین تکلیف بارها و ارسال سریع آنها به مقصد است.
وی با اشاره به افزایش ورود قطارهای کانتینری و ضرورت ارتقای ظرفیت عملیاتی، بر استفاده بیشتر از توان شرکتهای خصوصی تأکید کرد و گفت: ایجاد سازوکار مشخص برای فعالیت اپراتورها و استفاده از ظرفیت تجهیزات بخش خصوصی، میتواند سرعت عملیات را افزایش داده و از معطلی قطارها و اشغال خطوط جلوگیری کند.
کیانمهر خواستار نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای فورواردر و هماهنگی دقیق آنها در ارسال محمولهها شد و اظهار کرد: در شرایط فعلی هر اقدامی که به کاهش زمان توقف بار و تسریع در انتقال آن کمک کند باید با جدیت دنبال شود و دستگاههای متولی نیز با تصمیمگیری سریع و همکاری، زمینه روانسازی جریان حملونقل ریلی را فراهم کنند.