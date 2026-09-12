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طرح دریابست صید میگو از امروز در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: اجرای طرح دریابست صید میگو امروز ۲۱ شهریور از محدوده صیدگاه شهرستان سیریک تا روستای تولا قشم آغاز شد.
محمد بارانی افزود: صیادان در محدوده اعلام شده اجازه صید میگو ندارند و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی گفت: باید تلاش کنیم با طرح دریابست ذخایر میگوی استان را حفظ کنیم.
بارانی افزود: طرح دریابست پارسال در دو مرحله اردیبهشت و شهریور اجرا شد.
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