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هشتمین دوره مسابقات قهرمانی سامبو استان قم در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان با معرفی برترینهای بخشهای اسپرت و مبارزه به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابتهای قهرمانی سامبو استان که با هدف شناسایی استعدادهای برتر و گرامیداشت «شهدای اقتدار ایران» برگزار شد، شاهد حضور ورزشکاران در دو بخش مبارزه و اسپرت بود. در پایان این پیکارها، قهرمانان اوزان مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی نونهالان:
در بخش مبارزه، محمدصادق صفری، امیرعلی حسینی، مصطفی قهرمانی، مهدی قاسمی، سیدمهدی حسینی، محمدحسین حیدری، پرهام افشار و محمدحسین خداوردی به مقام نخست دست یافتند.
در بخش اسپرت نیز محمدمعین حامدی، امیرعلی عروجی، محمدحسین طالبی، علیاصغر پیری، علیرضا اولاد و رادین صابری بر سکوی قهرمانی ایستادند.
رده سنی نوجوانان:
در بخش مبارزه، امیرمهدی مداحی، امیررضا قاعدیفر، رضا علیپور، سپهر سارانی، محمد رستمی، امیرعلی بغدادی، سجاد زند، سجاد فرهادی، امیرمهدی عبدی و محمدحسن عابدینی عناوین برتر را از آن خود کردند.
همچنین در بخش اسپرت این رده، امیرحسین عروجی، امید زارع، محمدجواد احمدی، امیرحسین عزیزی، مهرداد عربزاده، امیررضا وطنپرست، متین محرابی، علی خادمیجمکرانی و امیرمهدی رضایی موفق به کسب جایگاه نخست شدند.