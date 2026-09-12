مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در مراسم افتتاح دفتر مرکزی راهبردی منظومه فکری شهید امام خامنه‌ای در گرگان، با تأکید بر ضرورت آشنایی جامعه با منظومه فکری امامین انقلاب گفت: هرچه پیوند و انس مردم با این منظومه عمیق‌تر شود، سرعت عبور کشور از موانع و بحران‌ها و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین گرزین اظهار کرد: یکی از شروط تحقق پیشرفت در عرصه‌های مختلف، نزدیک‌شدن نگاه، دغدغه، جهت‌گیری و روش‌های امام و امت است و امروز جامعه اسلامی بیش از گذشته به این بلوغ و آگاهی نیاز دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی از معدود مقاطع تاریخی است که شاهد حضور گسترده و داوطلبانه مردم در جبهه حق هستیم و این ظرفیت بزرگ اجتماعی، نیازمند شناخت عمیق‌تر از اندیشه‌های امامین انقلاب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه مردم در کلیات مطالبات امامین انقلاب پای کار بوده‌اند، تصریح کرد: در برخی جزئیات و عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هنوز با تحقق کامل این مطالبات فاصله داریم که یکی از دلایل آن، نبود انس و معرفت کافی با منظومه فکری رهبران انقلاب است.

حجت‌الاسلام گرزین تأکید کرد: آشنایی با این منظومه باید آگاهانه و داوطلبانه شکل بگیرد و این جریان در سال‌های اخیر به‌تدریج در حال گسترش است.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در استان گفت: از سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۵، ۹ دوره آموزشی آشنایی با منظومه فکری شهید امام خامنه‌ای بر مبنای کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» برگزار شده که در مجموع حدود هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند و ۲۳۰ ساعت آموزش ارائه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان افتتاح این دفتر را گامی مهم در تعمیق و گسترش این حرکت دانست و از تلاش‌های آقای آخوندی و دیگر فعالان این عرصه قدردانی کرد.

وی در پایان خواستار حمایت جدی‌تر از این جریان، به‌ویژه در میان جوانان، نوجوانان و بانوان شد و گفت: اگر اهمیت این منظومه به‌درستی برای مردم تبیین شود، خود مردم برای گسترش آن پای کار خواهند آمد.