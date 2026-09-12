فرمانده انتظامی شهرستان شفت از دستگیری ۳ عامل نزاع و اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ افراسیاب زاهدنیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نزاع و درگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان در سطح شهر شفت، دستگیری عاملان این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور به موقع و اجرای عملیاتی ضربتی، ۳ عامل برهم زدن نظم عمومی را در محل درگیری دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شفت با بیان اینکه متهمان ۲۱، ۲۶ و ۳۱ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی قاطعانه برخورد خواهد شد.