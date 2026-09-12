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مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: رزمایش کمک به دانش آموزان نیازمند تا ۲۷ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به برگزاری رزمایشهای حمایت تحصیلی از دانش آموزان نیازمند گفت: این رزمایشها حداکثر تا ۲۷ شهریورماه و در سه سطح شهرستانها، مراکز نیکوکاری و روستاها برگزار خواهد شد و پس از آن نیز آمادگی لازم برای اجرای زنگ عاطفهها در مهرماه در مدارس دنبال میشود.
میثم معافی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، حمایت از آیندهسازان کشور و دانشآموزان مستعد را از اولویتهای مهم این نهاد دانست و گفت: تقویت و توسعه مشارکتهای مردمی، راهبرد اصلی کمیته امداد در حمایت از دانشآموزان نیازمند است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در تشریح برنامههای حمایت تحصیلی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد در برنامههای امسال، علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان، توجه ویژه به عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر برای رشد و پیشرفت آیندهسازان کشور است.
وی با بیان اینکه «حمایت از آیندهسازان کشور و دانشآموزان مستعد» محور برنامههای حمایتی این نهاد است، افزود: دانشآموزان مستعد و نیازمند، سرمایههای ارزشمند جامعه هستند و حمایت از آنان تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور و زمینهساز ارتقای اجتماعی آنان است.
معافی ادامه داد: برای اجرای موفق پویش جشن عاطفهها، باید از ظرفیت خیرین، مسئولان، اصناف، نهادها و دستگاههای اجرایی استفاده شود و در این میان، مراکز نیکوکاری محلات میتوانند نقش مؤثری در تأمین منابع، شناسایی دانشآموزان نیازمند و همچنین توزیع عادلانه خدمات داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تقویت و توسعه مشارکتهای مردمی راهبرد اصلی کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: هدف نخست ما توسعه مشارکتهای مردمی و هدف دوم، حمایت تحصیلی است؛ بنابراین تلاش میکنیم ظرفیتهای مردمی را به سمت حمایت پایدار و هدفمند از دانشآموزان هدایت کنیم.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به گروههای دارای اولویت در دریافت خدمات حمایتی تصریح کرد: نخبگان و استعدادهای برتر، دانشآموزان مناطق محروم، خانوادههای مستأجر و خانوادههای دارای بیمار و دانشآموز باید در اولویت حمایت قرار گیرند تا منابع موجود بر اساس نیاز و با رعایت عدالت توزیع شود.
معافی همچنین به اجرای طرح «مهرآموز» اشاره کرد و گفت: حدود ۹ هزار و ۴۷۲ دانشآموز خیر در این طرح حضور دارند که این ظرفیت ارزشمند میتواند در ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که دانشآموزان نیازمند، بهویژه دانشآموزان مستعد، فرصت برابر برای ادامه تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود داشته باشند و کمیته امداد با همراهی خیرین، مراکز نیکوکاری و سایر دستگاهها برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.