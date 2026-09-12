آیین رونمایی از کتاب «ایل بویراحمد در گذر قاجار و پهلوی» با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ منطقه در دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کتاب «ایل بویراحمد در گذر قاجار و پهلوی» تلاشی برای بازخوانی بخشی از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایل بویراحمد و تحولات این منطقه در یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران است.

در این آیین ، نویسنده و پژوهشگران درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر و اهمیت ثبت و مستندسازی تاریخ محلی سخن گفتند.