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آیین رونمایی از کتاب «ایل بویراحمد در گذر قاجار و پهلوی» با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ منطقه در دهدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کتاب «ایل بویراحمد در گذر قاجار و پهلوی» تلاشی برای بازخوانی بخشی از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایل بویراحمد و تحولات این منطقه در یکی از مهمترین دورههای تاریخ معاصر ایران است.
در این آیین ، نویسنده و پژوهشگران درباره چگونگی شکلگیری این اثر و اهمیت ثبت و مستندسازی تاریخ محلی سخن گفتند.