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آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است و برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس، راههایی پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که هم به صورت فصلی و هم به شکل همه گیری بروز میکند، این بیماری بعد از سرماخوردگی معمولی، یکی از شایعترین عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی به شمار میآید که این روزها موارد ابتلا به آن در استان افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تب، گلودرد، بدن درد، آبریزش بینی و سرفه و گاهی موارد اسهال و استفراغ از جمله علائم بیماری آنفولوآنزا است که افراد در صورت داشتن هر یک از این علائم بایستی به پزشک مراجعه کند.
دکتر جواد جواهری افزود: بهترین راه پیشگیری از ابتلا به انفولانزا در کنار استفاده از واکسن، رعایت نکات بهداشتی، شست و شوی مرتب دستها با آب و صابون، تهویه مناسب فضای منزل و محل کار و پر تردد، خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن شلوغ و استفاده از ماسک است که در پیشگیری از ابتلا بسیار موثر است.
او گفت: کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان هم بر پرهیز از خوددرمانی هنگام ابتلا به بیماری آنفولانزا تأکید کرد و گفت: آنتیبیوتیکها نهتنها بیتأثیر هستند بلکه مصرف بیرویه آنها موجب مقاومت ویروسی در بدن میشود.
دکتر نرگس امینی پور افزود: افرادر صورت داشتن هریک از علائم، به پزشک مراجعه کنند و به اندازه کافی در منزل استراحت و دستهای خود را مرتب شسته یا ضد عفونی کنند، در محل کار حضور نداشته باشند.
او گفت: داشتن یک رژیم غذایی مناسب، استفاده از آب و م یعات کافی و استفاده از داروها و مُسکنهای درد با تجویز پزشک در بهبود بیماری موثر است.