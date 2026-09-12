به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و بررسی‌های میدانی، هویت ۲ سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، در ۲ عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت داخل خودرو و ۴ فقره سرقت موتورسیکلت در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای انتظامی و تجهیز وسایل نقلیه به تجهیزات ایمنی و بازدارنده، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.