به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ عمران علی محمدی در نشست شورای معاونان دادگستری استان، با تبیین نقشه ی راه مدیریتی، بر ضرورت بازرسی‌های ترکیبی، توسعه ی فرهنگ صلح و سازش با جذب هزار صلح‌یار و ایجاد نظام انگیزشی عادلانه برای افزایش عملکرد دستگاه قضا را استان تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان افزود: برای افزایش عملکرد مجموعه، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و شناخت ظرفیت‌های انسانی هستیم تا با تکیه بر توانمندی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم را به جایگاه شایسته خود برسانیم.

وی با تأکید بر اینکه شورای قضایی استان باید به صورت ماهانه و شورای معاونان به صورت دو هفته یک‌بار برگزار شود، بیان کرد:بازرسی‌ها هم باید به صورت ترکیبی و با حضور نمایندگان حفاظت، نظارت و ارزشیابی، حقوق شهروندی، دادستان و معاونان انجام گیرد..

علی محمدی با بیان‌اینکه علاوه در بازرسی‌ها،حضور میدانی، بازدید از شعب غیرمتعارف، بررسی چهره‌به‌چهره پرونده‌ها و دیدار با همکاران و شنیدن دغدغه‌های آنان در اولویت دادگستری لرستان قرار دارد ،افزود همچنین:در پایان هر بازرسی، باید میزگردی تشکیل و نقاط قوت، معایب و راهکارهای رفع نواقص با همکاری تیم بازرسی تدوین شود.

علی‌محمدی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید کرد: مردم مانند معادنی ارزشمند هستند و باید از این سرمایه عظیم برای حل اختلافات استفاده کرد.

وی گفت: معاونت شورای حل اختلاف استان مؤظف است برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی نسبت به جذب، به‌کارگیری و صدور ابلاغ برای هزار صلح‌یار در استان اقدام کند.

وی بیان کرد: در دعاوی ملکی، ارث و میراث، اختلافات خانوادگی و دعوای بین جوانان، ظرفیت هیئت‌های صلح بسیار بالاست و ما باید در همه ی مجتمع‌های قضایی، دادسراها، محاکم تجدیدنظر و در اجرای احکام، پایگاه‌های صلح و سازش را فعال کنیم.

علی محمدی گفت:همچنین یا حضور صلح‌یاران، امکان مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و باید از این ظرفیت برای تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برای صفر کردن موجودی و افزایش تمرکز قضات در استان افزود:هدف از این سازماندهی ایجاد فضای تنفس برای قضات است؛قاضی وقتی درگیر انبوه پرونده‌های ارجاعی است، فرصت مطالعه و نگارش آراء دقیق را از دست می‌دهد. وقتی موجودی پرونده‌ها کاهش یابد، قاضی فرصت کافی برای تمرکز و مطالعه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ارج‌نهادن به تلاش‌ و تشویق همکاران دستگاه قضایی در استان گفت: ملاک انتصاب در دادگستری استان توانمندی و سازگاری با رویکرد جهادی است و از همه همکاران انتظار داریم با همدلی، برای اعتلای نام لرستان و رضایت مردم استان، تمام توان خود را به کار گیرند.