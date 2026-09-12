به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داستان این مجموعه ۲۴ قسمتی در روستای «ملک‌آباد» در سیستان و بلوچستان روایت می‌شود و با نگاهی به زندگی مردم این منطقه، فرهنگ بومی، روابط اجتماعی و اهمیت حفظ میراث فرهنگی را در بستری داستانی به تصویر می‌کشد.

سریال آسباد در سی قسمت به کارگردانی محمدرضا معینی و تهیه کنندی سید مهدی هاشمی با روایتگری فرهنگ بومی استان سیستان و بلوچستان تولید شده است.

«آسباد» در لوکیشن‌هایی در استان سیستان و بلوچستان، از جمله زاهدان، زابل و همچنین گناباد تصویربرداری شده است.

در این مجموعه، بازیگرانی، چون سیامک صفری، مجید پتکی، رضا خدادادبیگی، حسام خلیل‌نژاد، شهروز آقایی‌پور، علیرضا سلمان‌نژاد، مهدی صدیقی، حمیدرضا سلیمانی، وحید رحیمیان، زینب شعبانی، حسنا قبادی، ساغر کیخا، مرتضی مودی، علی اوسیوند و فرهاد بشارتی ایفای نقش می‌کنند.

پیش از این مجموعه تلویزیونی «بادار» با معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و چالش‌های زندگی خانوادگی مردم سیستان و بلوچستان شهریور ماه سال گذشته از شبکه یک پخش شده بود.