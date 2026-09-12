به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بخش عمده توجه انسان‌ها به نیازهای مادی و جسمانی معطوف شده است، اظهار کرد: انسان برای خوراک، مسکن، سلامت و در کل معیشت و امور مادی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند، اما به نیازهای روحی و معنوی و تربیت فرهنگی کمتر توجه می‌کند. نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: اگر از افراد جامعه پرسیده شود روزانه چه میزان برای غذای روح خود، تربیت معنوی و رشد فرهنگی برنامه دارند، ممکن است اساساً چنین پرسشی برای آنان تعجب‌آور باشد؛ در حالی که باید برای جنبه‌های روحی و معنوی زندگی، به اندازه امور جسمانی و حتی بیشتر از آن، برنامه‌ریزی و تدبیر داشته باشیم. آیت‌الله غفوری فرهنگ را مجموعه‌ای از عوامل هدایتگر انسان به سوی کمال دانست و گفت: فرهنگ می‌تواند دین، تربیت خانوادگی، آداب و رسوم و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهایی باشد که بر زندگی انسان‌ها حاکم است؛ همان‌گونه که روح بر جسم حاکم است، فرهنگ نیز بر جامعه تأثیرگذار است و بدون آن، جامعه دچار آسیب و اختلال خواهد شد. وی با بیان اینکه فرهنگ به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست، خاطرنشان کرد: فرهنگ خود را در اعمال، رفتار، گفتار، کردار و نوع تعامل انسان‌ها نشان می‌دهد؛ نحوه رفتار افراد با یکدیگر، رابطه با همسایگان، احترام به پدر و مادر، معلم، بزرگان و بزرگترها و همچنین نوع برخورد با کودکان و کوچکترها، همگی جلوه‌هایی از فرهنگ هستند. امام جمعه کرمانشاه با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: خوش‌رویی، تبسم، تواضع و نوع رفتار پیامبر اکرم(ص) با مردم، نمونه‌های ارزشمندی از فرهنگ و اخلاق اسلامی است؛ اینکه حضرت در جمع به گونه‌ای می‌نشستند که تشخیص جایگاه ایشان برای دیگران دشوار بود، نشان‌دهنده اوج تواضع و فرهنگ ایشان است. وی تأکید کرد: کمالات اخلاقی، اعتقادی، آداب و رسوم ارزشمند و میراث فرهنگی و معنوی که از نسل‌های گذشته به ما رسیده است، همگی بخشی از فرهنگ جامعه هستند؛ اما این ارزش‌ها زمانی دیده می‌شوند که در رفتار و کردار مردم و واکنش‌های اجتماعی آنان نمود پیدا کنند. آیت‌الله غفوری با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات عمیق و دقیق در حوزه فرهنگ گفت: فرهنگ از جنس ماده نیست، بلکه از جنس معنا و اندیشه است؛ بنابراین باید درباره آن به صورت اندیشه‌ورزانه، دقیق، مطالعه‌شده و مبتنی بر برنامه‌ریزی و طراحی مناسب کار کرد. نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به کم‌توجهی نسبی به نخبگان و فعالان فرهنگی در جامعه، گفت: یکی از دلایل این مسئله آن است که فعالیت‌های فرهنگی و نقش اهالی فرهنگ به اندازه فعالیت‌های مادی و اقتصادی به چشم نمی‌آید، در حالی که معلم، مربی و بسیاری از فعالان فرهنگی نقش بسیار مهمی در هدایت و تربیت انسان‌ها دارند. وی شورای فرهنگ عمومی را دارای جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار دانست و افزود: اگر رسیدگی به فرهنگ عمومی و تقویت آن به شکل صحیح انجام شود، شورای فرهنگ عمومی می‌تواند نقش بسیار بزرگی در پیشرفت جامعه داشته باشد. آیت‌الله غفوری با انتقاد از غلبه مباحث اجرایی و روزمره در برخی جلسات شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: گاهی مباحث عمیق و اندیشه‌ای فرصت کمتری برای طرح پیدا می‌کنند، در حالی که لازم است اصحاب فرهنگ درباره راهکارهای تقویت فرهنگ عمومی در عرصه‌های مختلف جامعه به بحث و تبادل نظر بپردازند. وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان کرمانشاه اظهار کرد: برخی رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مکتوب، در گذشته نسبت به استان کرمانشاه کم‌لطفی کرده‌اند و گاهی تصویری نامناسب از استان ارائه داده‌اند؛ این در حالی است که کرمانشاه دارای ظرفیت‌های بسیار مهم و ارزشمند فرهنگی است که می‌تواند نه‌تنها در سطح کشور، بلکه در سطح جهان به عنوان یک الگو مطرح شود.