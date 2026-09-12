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استاندار خراسان جنوبی: همکاری مسئولان و دستگاههای اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در مهر ماه باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست برنامه ریزی اجلاسیه ملی ۲ هزارو ۴۰۰ شهید استان با تاکید بر تکریم خانواده شهدا از مسئولان خواست برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم و معرفی شهدا از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی بهره گیرند و دهیاریها هم در روستاها فضاسازی این مناطق را در اولویت قرار دهند.
سردار بهروز فرمانده سپاه انصار الرضا خراسان جنوبی نیز بر انسجام بین دستگاهها، کمیتهها و بهره گیری از مراکز آموزشی و فرهنگی و نخبگان برای برگزاری این اجلاسیه تاکید کرد.
آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم از تهیه ۲۵ مستند رادیویی و تلویزیونی و پخش آن در شبکههای سراسری و استانی خبر داد و خواستار همکاری دستگاهها برای ارائه مستندها و تولیدات شهیدان برای پخش شد.
برنامههای کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور به مدت ۸ روز در استان برگزار میشود.