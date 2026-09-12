یونس عثمان‌پور، بهورز فداکار خانه بهداشت روستای «قزلقوپی» مهاباد که با ۱۹ سال سابقه خدمت صادقانه در خط مقدم نظام سلامت روستایی حضور دارد، موفق به کسب عنوان «بهورز نمونه کشوری» در سال ۱۴۰۵ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نظام سلامت، بهورزان به عنوان دیده‌بانان ارشد بهداشت در مناطق روستایی شناخته می‌شوند؛ کسانی که با حضور در دورافتاده‌ترین نقاط، مانع از بروز و شیوع بسیاری از بیماری‌ها شده و با کنترل مخاطرات سلامت، ضامن افزایش امید به زندگی در جوامع روستایی هستند.

امسال در ارزیابی‌های کشوری، یونس عثمان‌پور که نزدیک به دو دهه است در خانه بهداشت روستای «قزلقوپی» مهاباد به مردم خدمت می‌کند، به دلیل تعهد و عملکرد درخشان، در جمع بهورزان نمونه کشور قرار گرفت. او که ۱۹ سال از عمر کاری خود را صرف ارتقای سطح سلامت هم‌روستاییان خود کرده است، معتقد است این موفقیت، انگیزه‌اش را برای خدمت‌رسانی بیش از پیش کرده است.

اهالی روستای «قزلقوپی» که به واسطه حضور وی از خدمات اولیه بهداشتی بهره‌مند هستند، از خانه بهداشت روستا به عنوان نعمتی یاد می‌کنند که آرامش خاطر را برای خانواده‌هایشان به ارمغان آورده است. این رضایت عمومی، حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی آقای عثمان‌پور و همکارانش در ارائه مراقبت‌های دلسوزانه به تمام رده‌های سنی است.

دکتر امید شاهی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد، ضمن تقدیر از خدمات این بهورز نمونه، بر نقش حیاتی این قشر در کاهش مرگ‌ومیر و پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد.

وی اشاره کرد که خدمات بهورزان نه تنها درمان‌محور، بلکه در لایه‌های عمیق پیشگیری و فرهنگ‌سازی بهداشتی تعریف می‌شود.

گفتنی است، یونس عثمان‌پور در کنار گلاله کریمی، از دیگر بهورزان این منطقه، بخشی از شبکه گسترده سلامت در شهرستان مهاباد را تشکیل می‌دهند.

هم‌اکنون ۶۴ خانه بهداشت در روستا‌های مهاباد با فعالیت ۱۱۸ بهورز، وظیفه ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی را به جامعه روستایی بر عهده دارند؛ شبکه‌ای که با وجود نیرو‌های متعهد، سنگری مستحکم برای صیانت از سلامت مردم محسوب می‌شود.