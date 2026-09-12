استاندار گیلان گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با ارائه تصویری واقعی و دقیق از وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گیلان، مبنایی مطمئن برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای خواهد بود.

سرشماری، تصویری واقعی و به روز از وضعیت گیلان ارائه می دهد

سرشماری، تصویری واقعی و به روز از وضعیت گیلان ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیلان در محل استانداری، با اشاره به اهمیت اتکای مدیران به اطلاعات آماری دقیق، گفت: امروز هیچ تصمیم پایداری بدون پشتوانه آمار قابل اتکا نیست و هرچه کیفیت داده‌ها بالاتر باشد، ضریب موفقیت سیاست‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آمار دقیق در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری افزود: اطلاعات آماری باید به‌گونه‌ای جمع‌آوری و پردازش شود که بتواند تصویری واقعی و به‌روز از وضعیت جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و نیازهای استان ارائه دهد و هرگونه خطا در داده‌های پایه می‌تواند تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار گیلان با اشاره به نقش سرشماری در ترسیم نقشه دقیق جمعیتی استان، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین منابع تولید داده‌های پایه کشور است و نتایج آن می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، حمل ‌و نقل و زیرساخت‌های شهری و روستایی قرار گیرد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه اجرای موفق سرشماری به همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم نیاز دارد، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات با دقت و سرعت مناسب انجام شود و داده‌های به ‌دست‌آمده از بیشترین میزان اعتبار برخوردار باشند.

وی گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در گیلان، به‌ویژه فناوری‌های نوین و سامانه‌های اطلاعاتی، برای افزایش دقت و کاهش خطا در فرآیند سرشماری استفاده شود و آموزش عوامل اجرایی نیز با جدیت دنبال شود.